L'Université de La Réunion accueille ses étudiants internationaux

Ce vendredi était la journée d'accueil des étudiants internationaux dans l'amphithéâtre bioclimatique du Moufia. L'occasion pour le comité d'accueil de leur souhaiter la bienvenue et de les rassurer en ces temps de Covid.

430 étudiants étrangers de 40 nationalités différentes ont brandi leur drapeau lors de la journée d’accueil au Moufia ce vendredi. C’est légèrement moins que l’année dernière, ils étaient alors au nombre de 461. Qu’ils soient de Madagascar, de Maurice, des Comores, ou encore d’Asie, d’Afrique, d’Amérique ou d’Europe, ils ont fait le choix de poser leurs bagages sur notre île pour effectuer une partie de leur cursus.



Le décor, outre la salle décorée de drapeaux, était différent cette année. Masques et distanciation physique pour tous. Le comité d’accueil, à savoir les représentants de l’Université, de la Région et du Département, la rectrice et la maire de Saint-Denis n’ont pu accueillir les étudiants sans revenir sur la crise sanitaire. "C’est un choix courageux que vous avez fait, car le contexte actuel n’est pas simple", les félicitait Gilles Lajoie. Le président du Conseil académique a également souligné l’importance de l’ouverture sur le monde, "consubstantielle aux études universitaires".



Ces étudiants venus d’autres horizons vont pouvoir entamer une année universitaire particulière, placée sous le signe de la pédagogie hybride mise en oeuvre par l’Université (des cours en présentiel alternés de cours en distanciel).



L’Université attend encore d’accueillir les futurs étudiants étrangers, qui viendront rejoindre leurs effectifs au second semestre de l’année universitaire 2020-2021. Ils seront, d’ici la fin de l’année, 919 à avoir choisi La Réunion comme terre d’accueil pour leurs études.