Société L'Universite Catholique de l'Ouest ouvre une licence professionnelle

L’Université catholique de l’Ouest, basée à Montgaillard à Saint-Denis, à proximité de l’église, s’agrandit.

Un nouveau bâtiment va bientôt être construit à l’emplacement de l’actuel parking, mais surtout cette université privée va enrichir son offre d’enseignement en permettant à ses étudiants de prolonger leur première année de licence en Psychologie par une licence professionnelle en "management et coordination des services et structures d‘aides". Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 18:23

Dès son ouverture, l'Université Catholique de l'Ouest avait pour ambition de proposer des formations allant jusqu'au Master. Mais comme il faut y aller un pas après l'autre, elle a commencé par une première année de Licence en "Psycho et Science de l’éducation". Aujourd'hui, alors que plusieurs promotions sont déjà sorties du campus de Montgaillard, elle vient de signer un conventionnement avec l’université de Bretagne Sud afin de délivrer une Licence professionnelle, un diplôme d'Etat, mention Intervention sociale : "Accompagnement de Publics Spécifiques Parcours Management et coordination de services et des structures d'aide" dans le but de former des professionnels au contact de publics en situation de vulnérabilités ou de personnes âgées.



Une fois leurs diplômes en poche, ces étudiants auront appris à accueillir et à accompagner des personnes fragilisées, analyser des situations complexes dans différents contextes (personnels, familiaux, sociaux, culturels...), mettre en place une relation d’aide reposant sur la connaissance du public, travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau en coordonnant l’animation des équipes, initier des actions d’information, de sensibilisation et de prévention auprès des publics concernés ou encore gérer une petite structure et la faire évoluer.



Cette formation s'adressera à des étudiants ayant déjà validé une L1 et une L2 (psycho ou socio) de niveau Bac+2 ou des professionnels de terrain de même niveau, ou des étudiants en réorientation ou cherchant une formation diplomante de ce qu’ils font déjà professionnellement.









Le choix de réaliser les cours en distanciel a pour but de permettre à ceux qui travaillent à continuer à le faire.



Cette formation se déroulera en 2 ans. 1ère année : validation enseignements théoriques. 2ème année : Côté pratique avec un stage de 13 semaines et un projet tutoré que les étudiants devront monter en 150h.



La LPRO constitue une alternative à une filière plus généraliste (L3 + Master : obtention du titre de psychologue en 5 ans ou autre) permettant une insertion professionnelle à BAC+3.



A l’issue, ceux qui le souhaitent pourront poursuivre vers un Bac+5. Exemple : un master en administration et coordination médico-sociale. Ils peuvent même aussi en fonction de leurs résultats basculer vers des masters sociaux, etc…



Les inscriptions sont ouvertes sur la page web de l’université

