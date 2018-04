L'Unité de traitement de l'eau potable du Tévelave inaugurée

"Je pense aux conseillers municipaux qui ont validé les différentes phases, nos services municipaux, les bureaux d’études, les entreprises et tous les corps de métiers qui ont contribué à la réalisation de la citerne et de l’usine. C’est à vous tous qu’il convient de dire merci et bravo", a-t-il affirmé lors de son discours.



"Cette livraison revête une certaine portée historique pour le village du Tévelave. nous avons tous en tête la problématique de l’eau qui perdurait depuis plusieurs années ici", a rappelé l’ancien maire.



"La cérémonie d’aujourd’hui montre combien nos efforts et notre mobilisation autour de cette question ont porté leurs fruits. Cela a nécessité la forte implication de l’ensemble des partenaires, de l’Etat, de l’office de l’eau, de l’ARS et des élus locaux !"