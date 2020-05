L'Union des femmes réunionnaises demande une "juste rémunération" pour les couturières de masques

L’Union des Femmes Réunionnaises dénonce les injustices auxquelles les femmes font face dans cette crise sanitaire et rejoint ainsi le mouvement "Bas les masques !".



C’est le rapport d’Oxfam, datant de janvier qui indiquerait que les inégalités femmes-hommes perdurent avec les femmes représentant 82% des emplois à temps partiel, 70% des travailleurs pauvres et 85% des chefs de familles monoparentales. Aussi, le rapport montrerait que les femmes assurent plus des ¾ du travail domestique non rémunéré et comptent pour 2/3 des travailleurs dans le secteur du soin.



La situation s’est donc aggravée, selon l'association. "Dès les premiers jours, la crise sanitaire a révélé que les femmes étaient nombreuses à occuper les professions qui interviennent en première ligne pour gérer cette pandémie. La gestion de cette crise a souligné des carences et des erreurs de la part de la puissance publique. Les conditions de travail et le niveau d'équipement des personnels de santé ont fait réagir de nombreux citoyens", affirme l'association dans un communiqué.



Il est donc nécessaire de compter sur les couturières pour fabriquer des masques. "Dans le contexte de crise économique et sociale dans lequel nous plonge cette pandémie, et sachant que le SMIC horaire est actuellement de 10,15€, il est indécent de ne proposer que 5,34€ de l'heure aux couturières qui confectionnent les masques nécessaires à notre protection. L'Union des Femmes Réunionnaises soutient les couturières professionnelles qui expriment leur colère dans le collectif "Bas les masques ! ". Nous nous joignons à elles pour dénoncer ce travail gratuit en tant que "participation à l'effort de guerre", pour pallier les manquements de la puissance publique, lit-on, nous réclamons la reconnaissance du travail qu'elles fournissent ainsi qu'une juste rémunération".