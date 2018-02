L'"Union des Réunionnais en colère" déposera une motion en préfecture ce mardi

Par la présente et suite à notre rassemblement de ce dimanche 4 Février 2018 sur la plage de l'Ermitage pour dénoncer les abus et vous demander l'application et le respect des lois, nous souhaitons vous informer que les membres de l'UNION DES RÉUNIONNAIS EN COLÈRE ont décidé de se déplacer ce mardi 6 février 2018 à 13h30 pour vous remettre la MOTION signée par les citoyens présents.



Nous souhaitons nous entretenir avec vous sur ce sujet d'injustice et des abus sur le littoral réunionnais par des implantations illégales mais autorisées.



Comptons sur votre compréhension sur la nécessité de prendre en main ce dossier important pour les Réunionnais. Par avance, nous vous remercions de l'accueil qui nous sera accordé ce mardi 13h30 en préfecture.