L'Union des Etudiants Réunionnais de l'Hexagone satisfaite des aides annoncées par Macron

Suite à la déclaration du Président de la République, l’Union des Etudiants Réunionnais de l’Hexagone (UERH) se réjouit de l'annonce du chef de l’exécutif. Des propos forts, répondant à la mobilisation des associations ultramarines, en particulier celle de l'UERH et de ses sympathisants.



Loin de leurs familles et de leurs réseaux de solidarité, les Étudiants Ultramarins sont en première ligne.



Le président de la République a su entendre cet appel à faire face ensemble, et décide ce 13 avril 2020 d’apporter une aide exceptionnelle « pour les étudiants les plus précaires, vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d’Outre-mer ».



Nous restons mobilisés plus que jamais au plus près du terrain dans l'optique de poursuivre les efforts qui ont été entrepris. Nous maintenons également un contact permanent avec nos représentants afin de vous apporter, dès que possible, des précisions aux solutions énoncées.



Valentin Chambon

Président de l'UERH