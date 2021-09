L'Union Sportive des Aigles Blancs récompensée à l'issue du match de l'EuroVolley 2021 France-Estonie

Dans une période où les clubs ont toujours besoin de soutien et dans la continuité des actions mises en place avec ses fédérations partenaires, MAIF souhaite accompagner la Fédération Française de Volley dans sa démarche de valorisation de l’engagement écoresponsable des clubs.



Ainsi, durant les matchs de groupe de l’Équipe de France de volley masculine lors de l'EuroVolley 2021, les sets marqués par les récents champions olympiques sont convertis en dons en faveur de clubs engagés dans une démarche de développement durable, selon le barème suivant : 3000 euros pour une victoire avec trois sets marqués, 2000 euros pour deux sets marqués, et 1000 euros pour un set.



A l'occasion du match France-Estonie qui vient de se terminer, et comptant pour les phases de poules de l'EuroVolley 2021, la victoire et les trois sets marqués par l’équipe de France ont rapporté 3000€ à l’Union Sportive des Aigles Blancs, le club phare de Saint-Paul.