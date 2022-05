A la Une . L'Union Péi de Bruno Cohen porte plainte pour vol et tentative de vol d’enveloppes de vote

Bruno Cohen et ses colistiers en sont de plus en plus persuadés. Un vaste trafic d'enveloppes destinées au vote des ressortissants de la Chambre de commerce et d'industrie a eu lieu ces derniers jours. Des milliers ne sont pas arrivées à bon port et l'équipe Union Péi, liste qui candidate à l'élection de la CCI qui se déroule en ce moment, porte ses soupçons sur les centres postaux. Bruno Cohen et ses colistiers ont eu l'assurance de la préfecture que les appareils de vote ont bien été déposés à la Poste le 2 mai. La suite de l'acheminement des enveloppes demeure donc un mystère, c'est pourquoi des plaintes ont été déposées pour faire la lumière sur ces enveloppes volatilisées. Le communiqué de l'Union Péi :

Pour l’élection des membres de la CCI de la Réunion 2022, les sociétés doivent être destinataires d’un courrier contenant les matériels de vote (professions de foi + code d’accès pour voter). Bien que le vote soit électronique, l’envoi des matériels de vote se fait toujours par voie postale.



Les sociétés du groupe SFER qui totalisent 1850 voix, devaient donc recevoir autant d’enveloppes de vote.

Dans un premier temps, le facteur a distribué le 04 mai 2022, moins de la moitié des enveloppes, mais plus aucune les jours suivants. Nous avons contacté le centre de tri de SAINT-PAUL Centre, qui a assuré qu’il n’y avait plus aucune enveloppe à distribuer à notre adresse.



Plus de 1000 enveloppes étant manquantes, nous avons déposé une réclamation auprès de La Poste. S’agissant d’un envoi groupé de toutes ces enveloppes à la même date, elles avaient donc forcément été subtilisées.



Le 6 mai dans la matinée, M. ABRANTES, responsable de notre zone de distribution, nous a confirmé qu’il n’y avait plus d’enveloppe à distribuer et que le bureau de poste de SAINT-PAUL n’était pas responsable de cette disparition.



M. ABRANTES a été informé ce même jour à 11 heures 18 que :



- nous avions dénoncé ces faits auprès de Monsieur le Préfet de la Réunion ;

- nous allions déposer plainte auprès de Madame la Procureure de la République ;

- que l’enquête pourrait entrainer des perquisitions et des gardes à vue ;

- que nous allions mener une action devant le Conseil d’Etat pour faire annuler ces élections.



Suite à la communication de ces informations, comme par miracle, moins d’une heure plus tard, nous avons été informés que 3 caisses contenant plus de 800 enveloppes avaient été retrouvées au niveau du centre de tri à SAINT-PAUL Centre. La justification avancée étant qu’elles auraient été dirigées par erreur vers le tri manuel au lieu du tri automatique.



Après comptage du deuxième lot d’enveloppes reçu, et attente de deux jours au cas où d’autres courriers seraient retrouvées, il manque toujours 202 enveloppes non distribuées et sans aucun doute détournées.



Il est plausible d’envisager le mode opératoire suivant : A défaut d’être traitées par le centre de tri en mode automatique, des enveloppes de vote sont mises de côté dans certains centres de tri manuel, en attente de réclamation. Les réclamations étant rares voire inexistantes, les plis sont gardés jusqu’aux derniers jours de vote et remis aux commanditaires. Cette méthodologie expliquerait pourquoi 50% des votes ont lieu les 2 derniers jours du scrutin.



Comme par le passé, la chasse aux enveloppes perdure puisqu’il est aisé, lorsque vous avez récupéré ou volé une enveloppe de vote, de trouver la deuxième information pour voter, à savoir la date de naissance de l’électeur (généralement le Gérant), qui est accessible librement en quelques clics sur internet ; et ensuite de voter à la place de l’électeur.



Ces pratiques sont bien rodées, puisque suite aux élections à la CCIR 2016, nous avons déposé une plainte et Ibrahim PATEL, Younous VALLY et Hutson ANDY ont été mis en examen, poursuivis pour fraude électorale et recel de vol d’enveloppes (estimation : 4 500 enveloppes détournées).



Les résultats de cette élection sont parlants puisque 100 % des sièges ont été attribués à la liste PATEL. L’information judiciaire ouverte et l’instruction de cette affaire toujours en cours, a confirmé la réalité des faits et la participation active de personnels de la Poste au détournement de courriers.



Bien qu’il soit mis en examen, M. Hutson ANDY est à nouveau candidat sur la liste, menée par le duo ROBERT /PATEL dans la catégorie SERVICE.



Post élections CCIR 2021, inaugurant le vote électronique, la consultation des listes d’émargement a permis de constater, notamment pour les communes de SAINT-PAUL et LE PORT (Territoire de prédilection de M. PATEL), un taux de participation 2 X supérieur à la moyenne départementale, laissant là encore supposer un détournement des enveloppes de vote.



La campagne électorale 2022 démontre à nouveau que de très nombreuses entreprises n’ont pas reçu leurs enveloppes de vote, démontrant à minima l’incapacité de La Poste à remplir sa mission de service public, et au pire sa complicité dans le détournement des courriers.



Pourtant faisant suite à notre signalement, Monsieur le Préfet de la Réunion a confirmé par courrier que « le matériel contenu dans les plis aux noms et adresse de l’ensemble des électeurs a été remis à La Poste le 2 mai 2022 en fin de journée ».



Cela signifie que 49 000 enveloppes ont été remises à La Poste et une partie n’est jamais arrivée à destination, pour nos sociétés et plus largement pour de très nombreuses entreprises Réunionnaises, qui signalent ne pas avoir reçu leur matériel de vote.



Pour lutter contre ces pratiques mafieuses, le Groupement UNION PEI et les sociétés contrôlées par la Groupe SFER victimes de vol ont déposé une plainte auprès de Madame la Procureure de la République à SAINT-DENIS pour vol et tentative de vol d’enveloppes de vote, à l’encontre de La Poste de la Réunion, M. ABRANTES (Responsable du site de distribution à SAINT-PAUL Centre), et toutes personnes qui auraient intérêts dans cette affaire et qui seraient au fait des méthodes employées par M. PATEL par le passé, notamment possiblement M. Pascal PLANTE ou M. Pierrick ROBERT, tous deux anciens élus sur la liste dirigée par M. PATEL et aujourd’hui têtes de liste pour cette élection.

Nous allons également encourager les électeurs, victimes des carences de La Poste ou de vols, à déposer plainte.