Par N.P - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 11:09

À l’occasion de la journée du 8 mars 2022 pour les droits des femmes dans le monde, l’Union Européenne des Femmes section Réunion/Océan exprime sa solidarité et son soutien à toutes les femmes Ukrainiennes.



L’UEF lance un appel à toutes les femmes d’Europe. Nous devons nous lever pour défendre la liberté, la démocratie et la paix.



La paix, c’est la liberté pour les peuples, c’est la croissance économique, c’est le développement culturel, c’est le progrès social pour tous.



Nous, les femmes d’Europe devons porter l’espoir, nous resterons courageuses et combatives dans la défense de nos valeurs européennes.



Les droits des femmes et des enfants et l’égalité Homme/Femme restent notre objectif...



Hélène Coddeville

Présidente de l’Union Européenne des Femmes Réunion-Océan indien