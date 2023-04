Communiqué L’Union Européenne des Femmes se félicite des propositions fortes d’Isabelle Lonvis-Rome

Lors de sa visite à la Réunion, la ministre a annoncé une série de mesures en faveur de l’égalité homme-femme à travers le plan interministériel 2023-2027 Isabelle Rome nous a confirmé que dans le cadre du dispositif « Pack Nouveau Départ », il sera créé un pôle spécialisé pour les violences faites aux femmes. Par NP - Publié le Lundi 3 Avril 2023 à 08:23

L’URGENCE À LA RÉUNION EST DE PROTÉGER LES FEMMES





Depuis le Grenelle des violences faites aux femmes en septembre 2019, 48 mesures ont été adoptées, il est urgent qu’elles soient toutes appliquées au quotidien.



En premier lieu, la formation des policiers et magistrats.

En effet, le nombre de bracelets électroniques et/ou le téléphone grave danger émis sont trop peu nombreux et les centres d’accueil en nombre insuffisant.

Dans ce contexte la création de tribunaux spécialisés ou de pôles spécialisés dans les tribunaux est une nécessité urgente.



Toutes les mesures prises pour les mères doivent concerner également leurs enfants.

Un suivi par un observatoire indépendant doit être mise en place.

Une aide financière d’urgence a été votée récemment pour aider les femmes victimes de violences.





La Réunion sera désormais doté d’un pôle spécialisé dans un tribunal, ce sera le deuxième territoire pilote après le Val-d’Oise.



Cette mesure fait partie de celles préconisées par le l’Union Européenne des Femmes dans son rôle consultatif auprès des instances nationales et internationales.



Il s’agit de propositions concrètes contre les violences faites aux femmes et une amélioration significative des droits des femmes et des enfants.



L’Union Européennes des Femmes section Réunion-Océan Indien se réjouie de cette avancée fondamentale pour les femmes Réunionnaises.







Hélène Coddeville,

Présidente de l’Union Européenne des Femmes section Réunion-Océan Indien

