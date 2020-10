Sport L'Ukraine étrillée par l'équipe de France en amical (7-1)

L'équipe de France de football n'a pas fait dans la demi-mesure hier face à l'Ukraine. Les Bleus se sont en effet imposés hier au Stade de France sur le score de 7-1 dans une rencontre marquée par la performance d'Olivier Giroud, auteur d'un doublé lui permettant de dépasser Michel Platini au second rang des meilleurs buteurs de l'histoire des Tricolores. Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 08:38 | Lu 1091 fois

Dans cette rencontre à sens unique, notons également la performance du jeune Rennais Eduardo Camavinga, 17 ans, auteur également de son premier but (9e) chez les Bleus pour sa première titularisation. Les autres buteurs de la soirée sont Olivier Giroud (24e et 33e), Vitaily Mykolenko (csc, 39e), Corentin Tolisso (65e), Kylian Mbappé (82e) et Antoine Griezmann (89e).



Le but ukrainien a quant à lui été inscrit par Viktor Tsygankov au retour des vestiaires (52e).



Cette victoire est la cinquième consécutive pour les joueurs de Didier Deschamps depuis leur nul face à la Turquie il y a un an et le dixième match sans défaite face à ces mêmes Turcs en juin 2019.



Le prochain match devrait être plus relevé pour les coéquipiers de Kylian Mbappé, puisqu'ils affronteront le Portugal ce dimanche 11 octobre dans le cadre de la Ligue des Nations, avant de jouer la Croatie mercredi prochain.