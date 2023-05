A la Une . L'USHOM de François Caillé inquiète de l'interférence de Jean-François Carenco

L'Union sociale pour l'habitat outre-mer (USHOM) présidée par François Caillé fait-elle les frais de la proximité du ministre des Outre-mer avec la présidente de l'Union sociale pour l'habitat (USH) ? Le site Lettre A, spécialisé dans l’actualité des lieux de pouvoir, évoque cette possible interférence qui ferait suite au conflit ouvert depuis 2020 entre les deux associations fédérant les organismes de logements sociaux. Par LG - Publié le Jeudi 11 Mai 2023 à 11:27





Les deux associations qui occupaient les mêmes locaux à Paris ont commencé à s’étriper à compter de septembre 2020. A ce moment-là, l’USH expulse plusieurs collaboratrices de l’USHOM qui partagent donc les mêmes locaux qu’elle dans le 8ème arrondissement. Les raisons invoquées à l’époque tiennent dans le non respect d’une convention liant les deux structures ainsi que le non respect des règles sanitaires de la part des agents de l’USHOM.



Mais l’organisme ultra-marin judiciarise sa réplique et vient d’obtenir gain de cause devant les tribunaux. Ce 13 février 2023, écrit



Le conflit aurait pu se refermer sur ce chapitre déjà peu glorieux pour deux associations chargées d'être les porte-paroles des organismes HLM, mais c’était sans compter la décision de la présidente de l’USH, Emmanuelle Cosse, de faire appel de ce jugement qui lui était donc défavorable.



L'an dernier déjà, François Caillé avait refusé d'accueillir la présidente Emmanuelle Cosse lors de son déplacement prévu à La Réunion. Le chef d'entreprises réunionnais en faisait une question de principe. 29 mars 2022 : Le Président de l’USHOM ne recevra pas la Présidente de l’USH, Emmanuelle Cosse



Ce contentieux qui est donc reparti pour un tour se déporterait sur le plan politique, selon les informations obtenues par Lettre A. Le journal s’interroge sur le fait que l’USHOM n’ait pas été conviée à une réunion prévue le 14 mars dernier avec la collectivité de Saint-Martin qui est pourtant habituellement accompagnée par l'USHOM pour le déploiement de ses politiques d'habitat. Ce climat a incité l'USHOM à réclamer le déport de Jean-François Carenco sur ces dossiers concernant l'habitat lors d'une réunion organisée avec un conseiller du ministre de l'intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin le 24 mars.



C'est la proximité de Jean-François Carenco avec Emmanuelle Cosse, ancienne ministre et présidente de Coallia Habitat tout comme Jean-François Carenco avant elle en 2017, qui tendrait à expliquer le froid existant entre le ministère des Outre-mer et l’association ultra-marine. Une prise de distance qui inquiète l’USHOM alors que se profile l’élaboration du futur Plan logement Outre-mer et donc des arbitrages financiers du gouvernement.



Le premier Plan logement outre-mer (PLOM 1) avait été signé le 28 mars 2015 pour les années 2015 à 2019. Il était le premier à définir une stratégie globale pour le logement dans l'ensemble des DROM et fixait 5 objectifs ambitieux. Le plus important d'entre eux était un objectif quantitatif conduisant à « produire et réhabiliter au minimum 10.000 logements sociaux par an (locatifs ou en accession), selon une programmation adaptée aux besoins des territoires ».

