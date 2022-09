A la Une . L’USEP organise la Journée nationale du sport scolaire

Du 19 au 23 septembre, l’USEP de La Réunion a organisé la Semaine Santé Vous Sport. C’est dans ce cadre qu’à eu lieu la Journée nationale du sport scolaire dont le thème était l’inclusion par le sport. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 à 07:35

Comme chaque année, l’USEP de La Réunion s’est engagée dans la promotion du Sport Scolaire avec une implication forte de ses associations au cours de la Semaine Santé Vous Sport du 19 au 23 septembre.



Plus de 8000 participants sur toute l’île dans des actions réalisées par une quarantaine d’associations.



Le thème de cette journée nationale était l’Inclusion par le Sport, nos responsables d’associations ont su lier des partenariats avec des associations de personnes porteuses de handicaps ou bien ils ont proposé des ateliers de sensibilisation adaptés.

Toute cette semaine de multitudes activités se sont déroulées dans des écoles primaires publiques, avec souvent à la manette, des Usépiens dans l’organisation.



Le mercredi 21 septembre fut l’occasion de marquer fortement la Journée Nationale du Sport Scolaire avec également 2 manifestations communes avec l’UNSS en plus des actions réalisées sur les 5 zones de l’Usep



Sur la manifestation qui s’est déroulée au stade Antoine Sery de Saint-Denis, les sportifs du jour ont eu la visite de Me Manès Bonnisseau, Rectrice de la Réunion. Celle-ci a pu se rendre compte de l’implication des parents dans notre fédération et de la prise en compte des singularités dans les activités usépiennes.













