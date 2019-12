L’UNSA aussi appelle à la grève ce mardi

Tout comme la CFDT, l'UNSA, pourtant "réformiste", appelle à la grève et à la manifestation ce mardi.



L'organisation syndicale estime que le flou et les doutes persistent autour du projet de réforme des retraites porté par le gouvernement. "Le discours du Premier ministre n'est pas à la hauteur des enjeux et attentes des salariés et agents", indique le syndicat, qui déplore "l’absence de clarté sur les garanties attendues", "le flou sur la question de la pénibilité", et regrette "la mesure punitive que constitue l’augmentation de la durée de travail pour tous les salariés".



Estimant que "le Président de la République et son gouvernement ont failli à leur responsabilité de rétablir la confiance des citoyens et de ramener la paix sociale", l'UNSA appelle à venir manifester à Saint-Denis aux côtés des autres syndicats. Le rendez-vous donné à 9 heures, au petit marché.