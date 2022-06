L'UNSA aérien estime que Joseph Brema est "le pdg de transition idéal" pour Air austral

"C’est une page qui se tourne et l’avenir s’annonce plein de perspectives. Nous savons qu’il y a du soleil au-dessus des nuages, on maintient le cap.



La transition est assurée par un homme du terroir, humain et abordable, toujours présent à chaque étape. Il connaît bien l'entreprise pour avoir grandi avec elle, c’est le pdg de transition idéal qui nous assure d'une transparence rassurante.



Nous sommes prêts à relever les défis qui nous attendent. La saison estivale qui s’annonce témoigne de la dynamique qui nous anime, avec la réouverture de Bangkok et la desserte de l'océan Indien de nouveau possible avec nos Airbus A220.



L'ensemble des salariés est mobilisé et se prépare à aborder les mois qui arrivent sereinement pour continuer d'offrir à nos passagers la meilleure expérience de voyage possible.



Nous savons l'amour que les Réunionnais portent à Air Austral et nous les en remercions. Le patriotisme qui a été entendu par le pôle d'investisseurs et qui est le nôtre, sera également entendu par notre clientèle, nous n'en doutons pas.



L’UNSa, acteur majeur dans le dialogue social, continuera à accompagner les salariés dans cette nouvelle ère."