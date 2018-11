L'UNSA Police annonce 28 policiers supplémentaires en renfort

Le bureau national de l'UNSA Police par son secrétaire général Philippe Capon a obtenu ce soir un renfort supplémentaire de 25 collègues profilés BAC ET CDI, plus deux officiers et un commissaire de police.



Ils prennent l'avion le plus tôt possible, demain matin normalement, avec du matériel spécifique.



Selon le syndicat, la présence de quelques effectifs du RAID pour rétablir l'ordre "est envisagée par nos instances parisiennes".