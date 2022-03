Communiqué L'UNSA 974 soutient le mouvement de grève national du 17 mars

L'UR UNSA Territoriaux 974 indique, dans le communiqué suivant, apporter son soutien au mouvement de grève national du 17 mars prochain dans le cadre de l'augmentation du pouvoir d'achat : Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 14:11

L’UR UNSA TERRITORIAUX 974 soutient le mouvement national du 17 mars 2022 et adhère pleinement aux revendications à l’origine de ce mouvement :



AUGMENTER LE POUVOIR D’ACHAT DANS LA FONCTION PUBLIQUE et dans le privé



- La politique de gel de la valeur du point d’indice depuis plus de 10 ans a conduit à l’impasse dans laquelle se trouve aujourd’hui la fonction publique : dégradation du pouvoir d’achat, baisse de l’attractivité, départs trop nombreux, difficultés de recrutement, sentiment de déclassement.



Il est temps que cela change



- L’augmentation des salaires et des pensions : Une priorité pour toutes et tous. L’évolution des revenus par rapport à l’inflation est déterminante.



Cependant, nous prenons acte que localement, il n’y aura pas d’appel à manifester de l’intersyndicale régionale.



Pour l’UNSA TERRITORIAUX 974, seule une mobilisation unitaire peut être à la hauteur des fortes préoccupations et inquiétudes actuelles des agents et salariés sur le sujet du pouvoir d’achat.



Suite aux annonces du gouvernement, l’UNSA reste plus que jamais mobilisée pour défendre un dégel significatif du point d’indice. A minima, une revalorisation à la hauteur de l’inflation s’impose.



