Communiqué L'UNPA ne comprend pas "que les représentants de planteurs acceptent de jouer la montre" L'UPNA devait déposer ce lundi après-midi une motion au CTICS (Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre) dans le cadre de la CPCS programmée pour discuter des difficultés des planteurs de canne et des mesure d'urgence à prendre. A l'heure dite, les planteurs expliquent avoir trouvé porte clause "car la réunion a été annulé au dernier moment par les membres de la CPCS". L'UPNA considère qu'il s'agit "d'une méprise totale de la CPCS pour les planteurs de canne" et "ne comprend pas que les représentants des planteurs acceptent de jouer la montre". Voici la motion :

Nous traversons une crise sans précédente au sein de la filière canne sucre avec une récolte attendue de 1 500 000 T , On nous avait annoncés des mesures rapides et efficaces pour les planteurs après le passage du cyclone . Où sont t-elles ?



Lorsqu'il y'a une calamité agricole, une interprofession doit être réactive et à l'écoute de la profession des planteurs. On laisse les planteurs mourir à petit feu. Les aides d'urgences c'est MAINTENANT pas dans 2 mois.



L'UPNA demande que les reliquats de l'article 17 et 21 ( plus de 6 millions d'€ ) soient versées sous forme d'aide à l'hectare (comme l'ICHN). Cette une mesure simple à mettre en œuvre et efficace.Ces enveloppes sont disponibles et doivent servir au développement de la filière. L'UPNA demande que cette enveloppe serve cette année à la survie de la filière.



Est ce que quand un Momon néna pu de lait oussa dit à elle aller soigne un vache ou bien ou donne à elle une boite de lait pour nourri son zenfant ? Aujourd'hui les planteurs de canne sont dans la même situation. Pourquoi ce qui est possible pour le maraîchage ou l'arboriculture n'est pas possible pour les planteurs de canne ? Ces derniers ont bénéficié des aides forfaitaires calculés à la surface.



Il ne faut pas que les guerres syndicales ou les élections qui se profilent fassent oublié l'essentiel : soutenir les planteurs.



Aujourd'hui la DAAF dispose de tous les fichiers des planteurs avec leur déclaration de surface annuelle (ICHN). Nous demandons que ces dossiers soient traités de la même manière .



Sans remettre en cause l'utilité des bons d'engrais , l'UPNA pose la question pour les planteurs suivants :

– ceux qui font de l'amendement organique produit sur leur exploitation ou utilisent ceux du voisin (sans achat)

– ceux qui ont déjà acheté leur engrais . Toutes les études montrent que l'engrais est plus efficace juste après la coupe. De plus si les conditions climatiques sont les même que l'année dernière, les premières pluies vont arriver seulement en décembre

– Et enfin, ceux qui n'ont pas les moyens de mettre de l'engrais. Il faut être réalise et savoir que certains planteurs n'auront pas les moyens de mettre de l'engrais cette année. Est ce que ces planteurs ne méritent pas d'être soutenus ?



TEREOS VEUT NOURRIR LA CANNE , L'UPNA VEUT NOURRIR LES PLANTEURS.



La CPCS doit retrouver son rôle d'interface entre planteurs et usiniers. Nous devons siffler la fin de la récréation pour que la CPCS prenne des mesures d'urgence MAINTENANT.





