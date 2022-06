L’UNESCO approuve le changement de nom de La Route de l’esclave

« Les historiens : le professeur Prosper EVE, Albert JAUZE, CAPELINE974 et Kartyé Lib MPOI ont participé aux consultations organisées par l’UNESCO. Madame Anna-Maria MAJLÖF, Chef, Section pour l'inclusion, les droits et le dialogue, Secteur des sciences sociales et humaines, exprime ses plus sincères remerciements pour notre soutien au projet de l’UNESCO La Route de l’esclave et pour les consultations organisées en vue du changement de son nom.



Comme cela a été rappelé lors de ces consultations, le Comité scientifique international de ce projet avait recommandé en 2019 de renommer ce projet en Routes of Enslaved Peoples: Resistance, Liberty and Heritage afin de refléter l’humanité de ces individus.



Mme Anna Maria MAJLÖF a le plaisir de nous informer que le Conseil Exécutif de l’UNESCO a approuvé ce changement de nom lors de sa 214e session (30 mars-13 avril 2022). Désormais, le nom du projet est Les Routes des personnes mises en esclavage: Résistance, Liberté et Héritage avec sa traduction en anglais Routes of Enslaved Peoples: Resistance, Liberty and Heritage.



Ainsi, le site patrimonial, ancienne prison Juliette Dodu qui a été inscrite le 23 novembre 2020 au titre de « Site de mémoire associé à la Route des Esclaves », label octroyé par l’UNESCO, dans sa nouvelle appellation, porte le nom « Site de mémoire associé aux Routes des personnes mises en esclavage ».