Communiqué L'UNAAPE demande une rentrée scolaire pour août 2020 Le président de l’UNAAPE s’adresse aux autorités et notamment au préfet et au recteur pour demander une rentrée scolaire de l’école au mois d’août 2020.

L’Union nationale des associations autonomes des parents d’élèves (UNAAPE) prend acte de l’intervention du Président de la République quant à une rentrée des élèves sur la base du volontariat, soit au libre arbitre des parents d’élèves.

Une manière, d’une part, de se dédouaner en cas d’aggravation de la crise sanitaire dans les établissements scolaires et dans les foyers des enfants et des personnels et d’autre part, de reporter les responsabilités sur les maires et les chefs d’établissements ou tout autre personne ayant en charge d’assurer les conditions de mise en œuvre des mesures sanitaires et de sécurité.



Pour rappel, le Président de la république considère que la pandémie est "une guerre sanitaire" et le parlement a déclaré "l’état d’urgence sanitaire" sur le territoire. Depuis le début du COVID-19, nous assistons à une cacophonie entre le Président de la République, le Premier ministre, le Ministre de l’Éducation, le Ministre de la Santé……



Le discours du premier ministre du 28 avril 2020, n’a pas pour autant rassurer les familles. Il ne s’agit plus d’un déconfinement mais un pré- déconfinement qui peut être encore remanié.



A cela, s’ajoute l’inquiétude qui est nourrie par une possibilité d’un développement du syndrome de kawasaki ou du choc toxique dû au COVID-19 pour les plus jeunes enfants âgés de 2 à 15 ans. Des cas ont été identifiés dans des pays, dont une quinzaine de cas de myocardites (cas grave) en France. Il est à constater l’hospitalisation de 100 jeunes de moins de 14 ans atteint du COVID-19 dont un 1/3 sont des bébés de moins de 3 mois (Source Bulletin Hebdomadaire du 16 avril 2020 de SANTÉ PUBLIQUE FRANCE).



Une reprise le 18 mai 2020 semble être prématurée pour quelques jours d’école. L’UNAAPE est favorable à une rentrée scolaire de l’école au mois d’août 2020 tout en tenant compte de:



- un état des lieux des sanitaires dans les établissements scolaires,



- un protocole sanitaire territorial issu du protocole national et décliné dans des protocoles, tels que le transport scolaire, l’organisation de la journée, la restauration, l’organisation de la pause méridienne, l’organisation des activités péri-éducatives pour chaque établissement scolaire, commune ou communauté de communes,



- un guide pratique adapté à chaque protocole,



-une prise de température quotidienne des élèves avec l’accord des parents en tenant compte du respect du secret médical,



- le port généralisé et la prise en charge financière des masques pour les élèves et les personnels,



- un dépistage massif des personnels de la communauté éducative,



- des conditions matérielles adéquates et une formation quant à la mise en œuvre des gestes barrières,



- une reconstruction pragmatique de l’école.



L’UNAAPE prône la mise en œuvre d’un plan sanitaire territorial en déclinaison du cadre national d’organisation scolaire qui fixe les objectifs du retour en classe. Ce protocole doit impérativement être préventif et curatif comme le préconise le Sénat et en tenant compte des recommandations de l’Académie de médecine et du Conseil scientifique à savoir, une rentrée en septembre et que les autorités s’assurent que les mesures sanitaires soient opérationnelles au moment de l’ouverture des classes.



Une information doit être portée à l’attention des familles sur la prise en charge et le déroulement de la journée scolaire sur un site accessible ou tout document pour celles qui n’ont pas accès à l’outil informatique. Nous souhaitons, bien sûr, un retour à l’école, et la sécurité de nos enfants n’a pas de prix et ne saurait être une valeur marchande. Elle ne saurait être évaluée au détriment de l’économie ou des activités touristiques à l’approche des vacances scolaires.



Nous vous demandons de bien vouloir mettre en œuvre une concertation élargie avec l’ensemble des partenaires de l’école et ainsi de définir des protocoles de responsabilité de toute la chaîne sanitaire en prenant en compte la situation de l’enfant dans son ensemble en ce qui concerne son départ et son retour à son domicile (élèves transportés par bus scolaires, véhicule personnel ou à pied) à travers des protocoles spécifiques clairement définis à chaque étape. Le Bureau de l’UNAAPE Lu 124 fois