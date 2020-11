Communiqué L'UFR très affectée par le décès de Yolande Govindama et soeur Agnès

L'UFR est très affectée par la perte brutale de deux grandes figures réunionnaises, Yolande Govindama et Edith Schuler, connue sous le nom de sœur Agnès, disparues toutes les deux dans un accident de la route.



Nos pensées émues vont vers leurs familles et leurs proches à qui nous adressons nos sincères condoléances.



Yolande Govindama était professeure de psychologie clinique et psychanalyste. Elle a été une grande dame de l'association OSE (Oeuvre de Secours aux Enfants) où elle dirigeait le service de protection médiation prévention qu'elle avait créé.

Elle a beaucoup écrit sur les violences intrafamiliales et fait avancer la recherche sur les traumatismes engendrés. Elle a réalisé un travail anthropologique essentiel sur l'influence du peuplement dans les troubles psychologiques.

En novembre 2013, elle a honoré de sa présence la commémoration du 350ème anniversaire du peuplement à Saint-Paul.



L'UFR s'incline aussi devant sœur Agnès, une femme au grand cœur.

Nous saluons le rôle de cette pionnière qui a fondé Rose des Bois, le premier foyer d'accueil pour les femmes victimes de violences, à La Réunion.

Soeur Agnès a secouru, protégé et relevé tant de femmes battues, brisées, chassées. Elle n'a jamais hésité, même lorsqu'il fallait aller chercher du soutien et des financements en Europe pour que ce refuge continue d'exister. Son action inlassable a redonné du courage à toutes celles qui étaient dans la détresse absolue.

Nous lui témoignons notre immense reconnaissance pour toutes les vies sauvées.

Nous lui rendons hommage pour sa générosité, sa foi, sa persévérance exemplaires pour celles et ceux qui ne se résignent pas face à la violence.



