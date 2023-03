Communiqué L’UFR dit "non à la réforme des retraites"

L’Union des Femmes Réunionnaises annonce son soutien aux manifestations contre la réforme des retraites en rappelant que celle-ci va aggraver les inégalités entre les hommes et les femmes. Par GD - Publié le Mardi 7 Mars 2023 à 08:14

Le communiqué:



L’UFR appellent les femmes à se mobiliser demain mardi 7 mars et mercredi 8 mars, Journée internationale des Droits des Femmes, car elles sont les principales victimes de la réforme des retraites.



En 2017, le Président Macron a déclaré l’égalité entre les femmes et les hommes « grande cause nationale du quinquennat » or cette réforme des retraites aggrave les inégalités entre les hommes et les femmes.



Actuellement, les retraités réunionnais perçoivent les pensions de retraite les plus faibles de toutes les régions françaises et sont trois à quatre fois plus pauvres que les retraités de la France hexagonale. Six retraités réunionnais sur dix disposent d’une pension dont le montant est inférieur au seuil de pauvreté.



Et parmi ces retraités pauvres, il y a majoritairement les femmes. Leur grande pauvreté est un fléau auquel le gouvernement devrait s’attaquer en premier.



Cette réforme nous n’en voulons pas !



L’Union des Femmes Réunionnaises