A la Une ... L’UFR condamne les violences contre Joé Bédier et sa famille

Suite à la violente agression de Joé Bédier et de sa famille par les candidats de l’émission Les Vacances des Anges, l’Union des Femmes Réunionnaises réagit. L’UFR demande à la justice de se saisir de l’affaire pour sanctionner ses auteurs. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 19:11 | Lu 295 fois

Le communiqué de l'UFR :





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur