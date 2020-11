A la Une . L’UERH organise un concert caritatif virtuel pour Lisa Guichard

L’Union des étudiants réunionnais de l’Hexagone (UERH) va organiser un concert caritatif virtuel pour Lisa Guichard le mardi 17 novembre sur sa page Facebook. L’objectif est de collecter des fonds afin d’aider sa famille à rapatrier la jeune femme décédée mercredi dernier de la Covid en Angleterre. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 à 10:40 | Lu 426 fois





L’Union des étudiants réunionnais de l’Hexagone (UERH) tient également à contribuer à cet élan de solidarité en organisant un concert caritatif virtuel mardi 17 novembre à 17h30. Les fonds collecté iront à la famille. De nombreux artistes vont participer à l’évènement comme Danyel Waro, Pix’L ou encore DJ Sebb.



Le communiqué :

L'UERH ORGANISE UN CONCERT CARITATIF VIRTUEL EN HOMMAGE À LISA

GUICHARD

Suite à la disparition de notre amie Lisa, l'Union des Etudiants Réunionnais de l'Hexagone (UERH) organise un concert caritatif virtuel pour lui rendre hommage.



L'hommage débutera à 17H30, heure de La Réunion, sur notre page Facebook. De nombreux artistes réunionnais ont répondu présents : PIX'L, Emma Nona, Danyèl Waro, Gaël de Kréolokoz, MIKL et DJ SEBB...



Il est important de laisser un souvenir impérissable de notre Lisa. Une cagnotte a également été créée afin d’aider sa famille à rapatrier notre Lisa auprès des siens. Ainsi elle pourra retrouver sa famille, retrouver ses amis et être proche d'eux pour le repos éternel.



L'hommage se déroulera en trois phases :

- Hommage des proches et amis en direct et en différé

- Hommage des artistes Réunionnais en différé

- Hommage des artistes Réunionnais en direct

Nous remercions tous les participants pour leur geste de solidarité à l'égard de notre compatriote et amie Lisa.



Le lien de la cagnotte La solidarité s’organise autour de la famille de Lisa Guichard. La jeune femme de 21 ans est décédée mercredi dernier en Angleterre après avoir contracté la Covid. Désireux de la rapatriée auprès des siens pour son dernier voyage, une cagnotte leetchi a été lancée.L’Union des étudiants réunionnais de l’Hexagone (UERH) tient également à contribuer à cet élan de solidarité en organisant un concert caritatif virtuel mardi 17 novembre à 17h30. Les fonds collecté iront à la famille. De nombreux artistes vont participer à l’évènement comme Danyel Waro, Pix’L ou encore DJ Sebb.Suite à la disparition de notre amie Lisa, l'Union des Etudiants Réunionnais de l'Hexagone (UERH) organise un concert caritatif virtuel pour lui rendre hommage.L'hommage débutera à 17H30, heure de La Réunion, sur notre page Facebook. De nombreux artistes réunionnais ont répondu présents : PIX'L, Emma Nona, Danyèl Waro, Gaël de Kréolokoz, MIKL et DJ SEBB...Il est important de laisser un souvenir impérissable de notre Lisa. Une cagnotte a également été créée afin d’aider sa famille à rapatrier notre Lisa auprès des siens. Ainsi elle pourra retrouver sa famille, retrouver ses amis et être proche d'eux pour le repos éternel.L'hommage se déroulera en trois phases :- Hommage des proches et amis en direct et en différé- Hommage des artistes Réunionnais en différé- Hommage des artistes Réunionnais en directNous remercions tous les participants pour leur geste de solidarité à l'égard de notre compatriote et amie Lisa.Le lien de la cagnotte ici





Publicité Publicité