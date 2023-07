L’UE pourrait bannir le commerce des ailerons de requins

Les citoyens européens vont-ils forcer la main des institutions européennes à se positionner sur la question du commerce d’ailerons de requin ? Avec un tiers des espèces de requin en danger d’extinction, une pétition lancée par Sea Shepherd a été présentée ce mercredi à la Commission européenne.



Félicitant la mobilisation citoyenne, la Commission va “examiner l’opportunité de prendre une mesure législative pour mettre un terme au commerce des nageoires de requin en vrac”. Elle promet d’étudier de près les conséquences d’une telle mesure dans les prochains mois, et se fixe la fin de l’année 2023 pour rendre une décision définitive.



Avec un prix qui avoisine les 1000 dollars le kilos, les quelques 2.300 tonnes de nageoires qui sont exportées chaque année représentent un gain non négligeable pour l’industrie de la pêche européenne. L’UE interdit déjà la pratique de la coupe des ailerons avant le rejet des requins en mer depuis 2003, et a encore durci la réglementation en 2013. Pas assez pour les associations de défense de l’environnement, qui estiment que seule une interdiction du commerce des ailerons pourra freiner la disparition des espèces de requins.