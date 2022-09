Communiqué L’UCO ouvre une Licence Pro Intervention Sociale

Par LG - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 17:10





En collaboration avec l’Université Bretagne Sud (université de conventionnement), le campus UCO La Réunion a pour ambition de proposer aux étudiants une formation de qualité dans un environnement de travail chaleureux. En effet, les atouts de la formation sont un effectif réduit permettant un accompagnement individualisé des étudiants, des

enseignements théoriques et des travaux pratiques en petits groupes, des intervenants professionnels et universitaires et une immersion professionnelle.



La Licence Professionnelle s’adresse à la fois aux étudiants diplômés d’un BAC+2 et aux professionnels (niveau Bac+2) œuvrant dans des institutions des secteurs social, médico-social, sanitaire et gérontologique.



Nous saurons vous accompagner avec Exigence et Bienveillance durant votre cursus dans le respect des valeurs de l’UCO : Engagement, Solidarité, Ambition et Responsabilité.



Si vous êtes intéressé par cette formation, il reste quelques places. Pour plus d’information, rendez-vous sur L’UCO La Réunion a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la Licence Professionnelle Intervention Sociale : Accompagnement des publics spécifiques en Octobre 2022. Cette formation a pour objectif de former les futurs managers et coordonnateurs de services et structures d’aide tournés vers l’accompagnement des publics vulnérables, tant dans le secteur gérontologique que médico-social et sanitaire.En collaboration avec l’Université Bretagne Sud (université de conventionnement), le campus UCO La Réunion a pour ambition de proposer aux étudiants une formation de qualité dans un environnement de travail chaleureux. En effet, les atouts de la formation sont un effectif réduit permettant un accompagnement individualisé des étudiants, desenseignements théoriques et des travaux pratiques en petits groupes, des intervenants professionnels et universitaires et une immersion professionnelle.La Licence Professionnelle s’adresse à la fois aux étudiants diplômés d’un BAC+2 et aux professionnels (niveau Bac+2) œuvrant dans des institutions des secteurs social, médico-social, sanitaire et gérontologique.Nous saurons vous accompagner avec Exigence et Bienveillance durant votre cursus dans le respect des valeurs de l’UCO : Engagement, Solidarité, Ambition et Responsabilité.Si vous êtes intéressé par cette formation, il reste quelques places. Pour plus d’information, rendez-vous sur la page internet ou par mail à Adeline Hulin (ahulin@uco.fr).