A la Une . L'Ouest, le Sud et le Sud-Est en vigilance orages/fortes pluies à partir de 12h

Après un début de journée placé sous un ciel assez clément, une dégradation du temps est attendue à compter de la mi-journée prévoit Météo-France. Le centre annonce par ailleurs une vigilance jaune orages/fortes pluies entre 12h et 20h locales dans les zones Ouest, Sud et Sud-Est avec une dégradation orageuse probable par endroit. Le bulletin complet : Par NP - Publié le Lundi 9 Janvier 2023 à 06:10

La matinée de ce lundi ressemble peu ou prou aux matinées précédentes, une majorité de soleil dans une ambiance d'été, où le mercure monte en flèche. Des résidus nuageux accompagnés de deux ou trois gouttes traînent encore aux abords de la côte Est, mais rien de vraiment significatif.



Par contre, l'après-midi l'activité nuageuse dans les Hauts devient plus préoccupante. Les cumulus montent un peu plus haut que d'ordinaire et le risque orageux et fortement pluvieux prend du galon, même si ces averses d'été restent isolées. Il faudra donc rester attentifs pour les sorties en montagne notamment, de brusques montées des eaux sont possibles par endroit, les rivières et les bassins de l'Ouest, du Sud-Ouest et du Sud sont à priori les plus touchées par ce risque pluvio-orageux.



En revanche, il devrait continuer de faire beau sur le front de mer avec un alizé encore en pleine forme sur le Sud Sauvage (rafales de 60 à 70 km/h), et de l'autre côté entre Saint-Denis et Saint-Paul (rafales 60 km/h).



L'état de la mer est inchangé avec cette petite houle d'alizé donnant une mer agitée entre Saint-Joseph et Champ-Borne, elle est peu agitée ailleurs.