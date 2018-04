A la Une . L'Ouest et le Sud en vigilance forte houle, des vagues de 9 mètres à prévoir

Le 1er fort épisode de houle australe de l'année concerne actuellement les côtes Ouest et Sud de l'île.



Cette houle va grossir en cours de journée pour atteindre le seuil de 4m en cours d'après-midi et son pic de 4.5 à 5m en hauteurs moyennes en cours de nuit prochaine. Les vagues les plus hautes peuvent atteindre 9m de hauteur.

Le déferlement des vagues sur le rivage va être accentué par une période élevée de la houle, particulièrement pendant la pleine mer.



La houle va rendre les conditions de navigation difficiles aux abords des ports. Sous l'effet des vagues, le remplissage des lagons entraine la formation de forts courants et rend la baignade dangereuse notamment près des passes.



La houle est prévue s'amortir en soirée de jeudi passant sous le seuil des 4m.

Ce bulletin sera réactualisé demain jeudi 19 avril vers 9h locales. Nicolas Payet Lu 738 fois





Dans la même rubrique : < > Sophia Antipolis apporte son expertise à l'Éco-technoport de Bois-Rouge Finances : Saint-Louis sort la tête de l'eau