L'Ouest de 2040 : Le TCO présente sa stratégie de développement pour une capitale économique, durable et tropicale Ce mercredi 7 décembre 2022, au sein du Grand Port Maritime de La Réunion, le Président du TCO, Emmanuel Séraphin, en présence des 4 Vice-présidents, Olivier Hoarau, Vanessa Miranville, Bruno Domen et Daniel Pausé, a dévoilé la stratégie du Projet de Territoire de l'Ouest de 2040. Fruit de plus d'un an de concertation avec l'ensemble des forces vives du territoire, cette stratégie fixe un cadre ambitieux pour le développement de l'Ouest.







A travers la stratégie du Projet de Territoire, l’Ouest affirme sa position centrale et s’engage dans la diversification de son économie pour mieux valoriser les ressources locales et créer les conditions favorables à la structuration de nouvelles voies de développement. 4 axes-clés structurent la stratégie de l’Ouest de 2040 :



• Un territoire leader de l’économie réunionnaise qui capitalise sur ses filières locales : historiquement spécialisé sur le tourisme et les activités industrialo-portuaires, l’Ouest de 2040 prend la voie de la diversification et de l’innovation. Développement des Hauts, tourisme durable, économie bleue, économie sociale et solidaire et coopération internationale,… sont au cœur de la stratégie du TCO.



• Un territoire d’excellence culturelle qui valorise son patrimoine et préserve son identité : l’Ouest dispose d’un héritage historique fort qui fait sa fierté et son identité. L’ambition est de faire de l’Ouest un territoire d’excellence culturelle de premier plan en faisant vivre la culture sous toutes ses formes et en renforçant son accessibilité à tous. La démocratisation de la culture est une priorité inscrite au Projet de Territoire, de même que la préservation et la valorisation des espaces naturels et patrimoniaux.



• Un territoire durable et résilient qui s’adapte et anticipe les changements climatiques : l’Ouest de 2040 s’adaptera, à court terme, et anticipera, à long terme, les conséquences du changement climatique. Le TCO s’engage dans un nouveau modèle de développement et d’aménagement plus durable, plus soutenable, qui valorise les savoir-faire historiques et les ressources locales. • Un territoire solidaire qui agit pour la qualité de vie de ses habitants et oeuvre pour la cohésion sociale : le vivre-ensemble est le socle de la stratégie sociale qui tient compte du confort et de l’épanouissement de chacun. Face aux évolutions démographiques et sociales importantes que connaîtra l’Ouest, le TCO oeuvrera pour plus de services publics de proximité, pour un logement digne et adapté pour tous, et pour une meilleure insertion des publics les plus fragiles.



UNE STRATÉGIE COLLECTIVE : PLUS DE 10 000 CONTRIBUTEURS !



Cette stratégie de développement est le résultat d’un processus collaboratif mené avec l’ensemble des acteurs de l’Ouest, élus et services des communes, habitants et acteurs socioéconomiques. Un dispositif ambitieux de concertation déployé pendant plus d’un an par le TCO a permis d’animer plus de 30 ateliers participatifs et plus de 50 rencontres de proximité, pour recueillir 4 000 contributions et plus de 10 000 personnes activement impliquées. Le Groupe de Travail Citoyen, composé de 46 habitants des 5 communes de l’Ouest, a été spécialement constitué et associé dans le cadre d’ateliers avec les services.



LES PROCHAINES ÉTAPES Le Projet de Territoire L’Ouest de 2040 va connaître une dernière étape au 1er trimestre 2023 avec l’élaboration du plan d’action pour organiser la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques. Ce plan d’action débouchera sur une actualisation de la programmation pluriannuelle de fonctionnement et d’investissement de l’agglomération, une mobilisation des financements régionaux, nationaux et européens, ainsi que l’élaboration d’un nouveau pacte qui fixera les principes et les modalités de la solidarité entre l’intercommunalité et les communes membres. Enfin, des synergies renforcées avec les collectivités partenaires seront recherchées sur les sujets dépassant les seules compétences intercommunales, tels que l’accompagnement du « bien-vieillir », l’accès aux soins et la formation/insertion des jeunes.



