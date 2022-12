L’Ouest de 2040: La stratégie du projet de territoire dévoilée par le président et vice-présidents du TCO

Pour y parvenir, le TCO a mis en place une concertation auprès des citoyens, partenaires, élus, administratifs, communes et forces vives du territoire pour construire ensemble la vision de notre territoire dans les 20 prochaines années.Le Président du TCO, Emmanuel Séraphin et les 4 Vice-présidents Olivier HOARAU en charge du développement économique et du Tourisme, Vanessa MIRAVILLE en charge du développement durable et de l’innovation, Bruno DOMEN en charge de l’aménagement du territoire et Daniel PAUSE en charge du développement des Hauts vous présentent la toute nouvelle stratégie du projet de territoire « L’Ouest de 2040, pour une capitale économique durable et tropicale ».