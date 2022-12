L'Otan entretient la guerre en Ukraine...

Le G 7 déclenche la guerre dans le milieu des énergies organiques... pétrol , gaz et autres .



L'Amérique s'impose partout...



La position du G7 de plafonner le prix du pétrole russe, entré en vigueur ce lundi ne plaît pas !

Elle a provoqué des réactions de Poutine qui se dote d'une armada de rafios transformés en tankers pour sillonner les océans et livrer l'or noir ...il peut compter sur le soutien de quelques pays d'Amérique latine .

Un second marché prend forme.



Elle provoque une inquiétude des autres pays de l'OPEP qui craignent que cette décision du G7 soit un précédent pour servir de prétexte et que ce type de plafonnonement s'applique aussi a eux au gré des puissances dominantes de ce monde.



La Chine en visite dans les pays de la péninsule arabique pour contourner cette main mise du marché pétrolier et/ou en dehors du paiement en $, sous l'influence de l'Amérique et de l'Occident dont l'Europe.