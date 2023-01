L’Orient Express prépare-t-il sa route vers l’Océan indien ?

Cultivant l'art du voyage et de l’hospitalité initié par Georges Nagelmakers en 1883, Orient Express accueille des événements d'exception à bord de ses voitures historiques entièrement restaurées. En 2026, un nouveau voyage en mer se prépare : Orient Express Silenseas, le plus grand voilier du monde. Fruit d'un partenariat français unique avec les Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire nés d’une intuition légendaire d’un jeune ingénieur écossais John Scott et des frères Pereire sur les rives de Penhoët.



Cette révolution de l'histoire maritime va-t-elle se poursuivre dans l’Océan indien ? Trésor océanique de 220 mètres de long, Orient Express Silenseas comprendra 54 suites, une suite présidentielle monumentale de 1 415 mètres carrés avec une terrasse privée de 530 mètres carrés et deux piscines dont une pour la nage en longueur.



Orient Express Silenseas invitera ses hôtes à des spectacles dans son Amphithéâtre-Cabaret à bord – complété par un studio d'enregistrement privé pour donner voix aux plus belles mélodies en mer.



Orient Express Silenseas naviguera avec une conception technologique révolutionnaire connue sous le nom de « SolidSail » : trois voiles rigides d'une surface de 1 500 mètres chacune seront hissées sur un gréement à balestrons, avec trois mâts basculants atteignant plus de 100 mètres de haut.



Cette formule de propulsion hybride associera l'énergie éolienne à un moteur de pointe fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL), inaugurant une nouvelle vision plus respectueuse de l'environnement du voyage en mer.



Orient Express Silenseas prendra la mer en 2026. Les 120 passagers de l’Orient Express Silenseas bénéficieront d’une cinquantaine de suites - réparties sur quatre ponts - allant de 70 m2 à 1 415 m2 pour l'exceptionnelle suite présidentielle. Dans les quelques notes d'intentions confiées par le futur armateur on retrouve notamment : un escalier à double révolution, un couloir de nage suspendu entre deux ponts, un spa de 550 m2, une marina, deux restaurants, un bar lounge, un cabaret-théâtre ou encore un studio d'enregistrement. Le tout sur un navire de 220 mètres de long.



L’ Orient Express Silenseas sera le voilier le plus grand du monde mais aussi le paquebot référence d’un point de vue environnemental.