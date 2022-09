Communiqué L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics étend ses activités à La Réunion

L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics étend ses activités à La Réunion avec le soutien des services de l’État. Par N.P - Publié le Lundi 26 Septembre 2022 à 11:13

L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) étend ses activités à La Réunion avec le soutien des services de l’État



Qu’est-ce que l’OPPBTP ?



Composé de 350 collaborateurs répartis dans 12 agences régionales, l’OPPBTP accompagne les entreprises du BTP pour développer leur culture de la prévention des risques professionnels (accident et maladie) en mettant en place des actions collectives ciblées et individuelles. Il propose une offre de services élaborée pour tous, quels que soient la taille de l’entreprise, le métier ou le niveau de maturité en prévention. L’Organisme fait de la prévention un véritable levier de performance et de progrès.



Cette structure paritaire a été créée en 1947. Sous tutelle du ministère du Travail, sa gouvernance, assurée par des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales du secteur de la construction, garantit le bon équilibre entre employeurs et salariés dans les choix et les décisions stratégiques.



Ses missions :

l’expertise pour identifier les solutions de prévention ; la promotion en construisant les arguments et portant le message de prévention auprès des acteurs de la construction ; l’accompagnement des entreprises et autres acteurs de la construction, en assistance technique, conseil et formation. L’OPPBTP à La Réunion



Dans son plan stratégique quinquennal @Horizon2025, l’OPPBTP prévoit de déployer auprès des entreprises du BTP des départements d’outre-mer un service équivalent à celui dont bénéficient leurs homologues de métropole.



Une première séquence d’actions s’est déroulée à La Réunion du 5 au 16 septembre 2022, avec le concours de la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS), de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et de la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics (FRBTP). 124 personnes représentant 53 entreprises ont participé à cette première quinzaine de prévention.



Elle comprenait :

des réunions d’information et d’échange sur différents sujets de prévention ; une formation destinée à développer la capacité d’observation, d’analyse et de réaction des équipes face aux risques ; des ateliers thématiques (Document unique d'évaluation des risques, Plan particulier de sécurité et de protection de la santé) ; des visites pédagogiques de chantier pour apprendre à repérer les principaux risques et identifier des solutions de prévention ; des réunions d’information thématiques pour les Coordonnateurs de sécurité et de prévention de la santé (CSPS), les salariés désignés compétents en prévention (SDCP) et les constructeurs de maisons individuelles. L’OPPBTP s’efforcera en premier lieu de faire mieux connaître son offre de service digitale. Il organisera des missions ponctuelles d’information et de promotion, de conseil et de formation, avec des partenaires locaux, organisations professionnelles, organismes de prévention et services de l’État. Des supports pédagogiques et des sessions d’appropriation pour les enseignants seront également proposés aux établissements d’enseignement de la branche (CFA, Lycées techniques, IUT, écoles d’ingénieur…).



L’organisme est déjà connu de nombreuses entreprises des départements d’outre-mer à travers son site Internet

Pour davantage d'informations, rendez-vous sur preventionbtp.fr et oppbtp.com