L’Ordre des Médecins inflige un blâme au professeur Didier Raoult

Le professeur Didier Raoult avait été convoqué début novembre dernier par le conseil régional de l’Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. L’instance avait pour mission d’examiner les plaintes déposées contre le directeur de l’IHU de Marseille.



Sa promotion de l’hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19 lui est reprochée. Des accusations de "charlatanisme" et de "possibles manquements au code de déontologie des médecins" ont également été évoqués.



La chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine a rendu son verdict vendredi et décidé d’infliger un blâme au professeur et praticien désormais à la retraite. La sanction a été publiée mais sans les motivations de l’instance disciplinaire.



Lors de son audition, le professeur Raoult avait maintenu sa position.