L’Orange Rugby Seven s’invite au Stade Olympique Paul Julius BENARD

Allons bouger ek Saint-Paul ! De 9h à 18h, rendez-vous le 17 et 18 septembre au stade Olympique Paul Julius BENARD à Saint-Paul pour participer au Rugby Seven ! Un tournoi international de rugby à 7 ! Cette manifestation est portée par Orange et l’association Terre de vie Terre de Rugby !



Sur place, plusieurs autres animations sont à retrouver :

-Structures gonflables

-Jeux lontan

-Mur digital



Des bandas (fanfares déambulatoires) prendront part à cette manifestation durant ces deux jours. Le TCO sera également présent avec une animation déambulatoire sous forme de quizz.