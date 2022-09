L’Orange Rugby Seven à Saint-Paul le week-end dernier

Le stade olympique Paul-Julius-BENARD a accueilli l’Orange rugby seven ce week-end du 17 et 18 septembre 2022. Saint-Paul, labellisée Ville active et sportive, mais aussi Terre de jeux 2024, affiche sa fierté de recevoir cette compétition de rugby à VII. Cette manifestation portée par Orange et l’association Terre de vie Terre de Rugby en partenariat avec la commune rassemble des équipes masculines et féminines de La Réunion, de l’Océan indien et de la France hexagonale ! 160 à 180 joueuses et joueurs se sont mesurés dans un esprit de partage, de convivialité et de respect. Des valeurs propres au monde de l’ovalie.