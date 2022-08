L’Open des Mascareignes, c’est ce week end au gymnase du lycée Saint-Paul IV

Coup d’envoi de l’Open des Mascareignes ce samedi 20 août au gymnase du lycée Saint-Paul IV en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et de Patrick LEGROS, délégué au sport et aux équipements sportifs ainsi que d’Isabelle Érudel, conseillère départementale, membre de la Commission de l’Education, de la Culture, du Sport et de la Mobilité.



Plusieurs délégations de judo sont venues spécialement dans notre Commune, labellisée ville active et sportive : Madagascar, Maurice, Mayotte, Rodrigues et la ville de Sartrouville dans les Yvelines. Ce samedi, 85 cadets étaient présents pour cette compétition hors du commun organisée par la Ligue française de judo. Hors du commun, car les judokas avaient comme spectateurs des légendes de cette discipline pour ne citer que Guillaume Chaine, le Saint-Paulois médaillé d’or aux jeux olympiques d’été à Tokyo en 2020 en équipes mixtes ou encore le judoka Cyrille Maret, champion des Jeux Olympiques de 2016.



Deux jours de compétitions avec du Jujitsu et du Ne-waza en démonstration ce dimanche 21 août ! N’hésitez pas à venir découvrir ces disciplines !



Par la même occasion, Saint-Paul labellisée Terre de jeux 2024 accueille l’Itinéraire des champions. Cette tournée des champions a pour objectif de valoriser cette discipline dans les écoles, les lycées et les collèges de plusieurs villes de La Réunion.