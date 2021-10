L’Open des Brisants lancé !

Annulé l’an dernier, le retour de ce rendez-vous majeur de beach-tennis va permettre aux plus de 300 champions locaux, aux 48 compétiteurs étrangers -soit 19 nationalités représentées- de se mesurer raquette en main sur le sable blanc des Brisants.Les passionnés et les meilleurs sportifs du monde de la discipline vont s’affronter pour décrocher le titre dans les différentes catégories.Vous pourrez suivre tous les résultats des plus de 500 matches, les tableaux et la programmation de cette compétition grâce à l’application de l’association organisatrice (Bourboon Brisants Beachtennis 3B). Il vous suffit de cliquer ici . Suivez aussi l’actualité du tournoi sur la page Facebook du club Un Open des Brisants organisé à Saint-Paul, Ville active et sportive.