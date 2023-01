L’Open International des Brisants arrive à toute vitesse

Saint-Gilles-les-Bains vibrera au rythme de l’Open International des Brisants by BNP PARIBAS organisé du 15 au 19 mars 2023 sur la plage des Brisants ! Saint-Paul, terre de championnes et de champions, mais aussi labellisée Ville Active et Sportive et Terre de Jeux 2024, accueille cette compétition internationale.