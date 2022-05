La grande Une L'Olympique de Marseille jouera la Ligue des Champions

La saison 2021-2022 de Ligue 1 a rendu son verdict. Marseille jouera la Ligue des Champions, Monaco devra passer par le tour préliminaire de C1, Rennes se qualifie pour la C3, Nice pour la C4 et l'AS Saint-Etienne n’est toujours pas tirée d’affaire. Par LG - Publié le Dimanche 22 Mai 2022 à 06:39

La dernière journée de la Ligue 1 de football comportait encore des enjeux majeurs pour certaines équipes. C’était le cas de l’Olympique de Marseille qui est venue coiffer l’AS Monaco dans les derniers instants et s'offrir une qualification directe en Ligue des Champions.

La bataille à distance entre l’équipe de la Principauté et l'OM a tenu toutes ses promesses et ce jusqu’à la dernière seconde. Au stade Vélodrome, les coéquipiers de Dimitri Payet - absent pour cause de blessure - ont fait le nécessaire pour faire plier Strasbourg grâce à un doublé de son Brésilien Gerson (32e et 89e), de son international turque Cengiz Ünder (73e), et de son international congolais Cédric Bakambu (90+3).



Mais malgré leur large victoire, les Olympiens devaient compter sur un faux pas de leur adversaire direct et c’est ce qui s’est produit.



L’AS Monaco, qui avait pourtant son destin en main à l'entame de cette dernière journée, s’est fait surprendre par Lens. Les joueurs de Monaco ont d’abord concédé l'ouverture du score à la 30e minute avant de rapidement égaliser par Badiashile (34e). Le meilleur buteur de l’équipe monégasque, Wissam Ben Yedder, a une nouvelle fois fait parler sa précision pour donner un avantage à son équipe et par la même occasion valider son ticket pour la C1. Mais à l'ultime seconde, Lens a arraché l'égalisation et a donc envoyé l'OM en Champions league, ce qui a fait chavirer le Vélodrome de bonheur. Monaco connaîtra un été plus court en devant jouer les barrages.



Si la bataille pour la 2e place entre Monaco, l’OM et Rennes a donc livré son verdict, d’autres tickets européens étaient encore à prendre entre Strasbourg, Lens et Nice et pour les mal classés, il fallait surtout éviter la place de barragiste. Ce match à distance se jouait entre le FC Metz et l’AS Saint-Etienne. Au final, ce sont les Verts qui sont barragistes. Rennes jouera la C3 et Nice la C4.



Les résultats de la 38ème et dernière journée :



PSG 5-0 Metz



OM 4-0 Strasbourg



Angers 2-0 Montpellier



Brest 2-4 Bordeaux



Clermont 1-2 OL



Lille 2-2 Rennes



Reims 2-3 Nice



Lorient 1-1 Troyes



Lens 2-2 Monaco



Nantes 1-1 Saint-Etienne