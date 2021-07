Communiqué L'Office du Tourisme du Sud organise son 2ème Micro Marché des Artisans Créateurs de l'Otisud

Le jardin des parfums et des épices à Saint-Philippe accueille le dimanche 25 juillet, les Artisanales, le 2ème micro marché des artisans créateurs de l’Office du Tourisme du Sud. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 à 06:41

À l’occasion de sa deuxième édition, les Artisanales posent ses valises au jardin des parfums et des épices à Saint-Philippe, le dimanche 25 juillet.



De 9h à 17h, les artisans et producteurs locaux vous donnent rendez-vous dans un nouveau format adapté à la situation sanitaire actuelle.



Répondront notamment présents : la maison de la tresse (artisanat du vacao), Ti planterre (vanille et autres transformations), Valentine Innov (créatrice de bijoux en graines et autres matières locales).



Au programme : exposition vente avec les artisans de Saint-Philippe et Saint-Joseph, visite libre et gratuite du jardin des parfums et des épices ainsi qu’une visite guidée.



Informations et réservations au 02 62 37 37 11/ 06 92 44 92 00.

En raison du contexte sanitaire, la jauge sur site sera fixée à 50 personnes en simultané.

Toutes les autres mesures seront mises en place pour éviter la contamination.