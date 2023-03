Communiqué L'Office de l'eau Réunion intègre la gouvernance de l'Agence Régionale de la Biodiversité

L'Office de l'eau Réunion annonce une aide financière de plus de 800.000 euros pour des projets d'eau et d'assainissement des eaux usées, ainsi qu'une participation à la gouvernance de l'Agence Régionale de la Biodiversité. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 1 Mars 2023 à 17:41

Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion, établissement public local rattaché au Département, s’est réuni ce mardi 28 février 2023, sous l’égide de M. Gilles HUBERT, président délégué de l’Office de l’eau Réunion.



Les membres du Conseil d’administration ont relevé la contribution de l’Office pour le territoire tant par le rapport annuel de gestion, que les comptes de gestion et administratif de l’exercice 2022 avec en particulier le lancement réussi du programme d’intervention 2022-2027 du bassin Réunion. Le budget supplémentaire pour l’exercice en cours a également été voté : le budget 2023 de l’Office de l’eau Réunion s’élève désormais à près de 80 millions d’euros.

Les enveloppes dédiées aux aides financières ont aussi été valorisées pour s’établir à 46,3 millions d’euros.



Agrément d’aides financières

L’Office de l’eau Réunion attribue à des projets d’eau et d’assainissement des eaux usées une aide financière globale de 806 462,13 euros. Le Département de La Réunion complète à hauteur de 52 080,00 euros, pour accentuer l’amélioration du rendement des réseaux d’eau.

La CINOR est aidée à hauteur de 208 320,00 euros pour des travaux de réseau de distribution d’eau domestique, sur la commune de Sainte-Suzanne et se voit également attribuer 51 040,00 euros pour la réalisation de réseaux d’assainissement collectif dans la rue Camp Créole et ses environs à Bagatelle. La Créole est également accompagnée pour des opérations de collecte des eaux usées : 367 200,00 euros pour une opération d’extension de réseaux d’eaux usées concernant les chemins Gros Eucalyptus, Tang-kwor, Ricquebourg, allée de la Source et tronçon RN1A sur les communes de Saint-Paul et de Trois-Bassins ;

179 902,13 euros pour des travaux de réhabilitation de réseaux d’eaux usées sur les communes de Saint-Paul et Trois-Bassins ; Depuis le début du Programme pluriannuel d’intervention, 8,7 millions d’euros ont été engagés et ont permis la réalisation de 42 millions d’euros de travaux et d’études dont 24 millions d’euros de dépenses éligibles aux aides de l’Office de l’eau réunion.



Participation de l’Office de l’eau au conseil d’administration de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)

Le conseil d’administration a acté la participation de l’Office à la gouvernance de l’Agence Régionale de la Biodiversité, établissement public de coopération environnementale mis en œuvre par la Région Réunion en partenariat avec l’Office français de la biodiversité et l’Etat.



Organisation des rencontres de l’eau 2023

Organisation des rencontres de l'eau 2023

Les rencontres de l'eau 2023 se dérouleront sur 3 jours, du mercredi 22 au vendredi 24 mars 2023, au siège de l'Office de l'eau Réunion à Saint-Paul. Elles visent à revenir sur les enjeux de la gestion de l'eau pour le territoire, en termes de développement et de gouvernance des politiques de l'eau et de la biodiversité, en intégrant les contributions et les perspectives du dispositif des offices de l'eau dans les départements d'outre-mer.