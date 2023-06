Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL L’Office de Tourisme de l’Ouest organise un “Presta-dating” le 16 juin à l’Hermitage L’Office de Tourisme de l’Ouest organise un “Presta-Dating” le lundi 26 juin de 9h à 17h dans le jardin de l’Hôtel Le Relais de l’Hermitage. L’entrée est gratuite.

Le principe est simple : les vacances approchant, l’idée est de faire se rencontrer les prestataires d’activités de loisirs et les Réunionnais. Ils pourront tester gratuitement certaines activités, discuter avec les prestataires et bénéficier des offres spéciales (mises en place uniquement pour ce jour là et pour les participants du presta dating) , et ainsi organiser leurs vacances !



Pour l’occasion, l’hôtel Le Relais de l’Hermitage propose :

10% sur la carte du bar Tamarin pendant cette journée (le bar ouvre à 12h)

sur la carte du bar Tamarin pendant cette journée (le bar ouvre à 12h) 20% sur le meilleur tarif pour la nuit du 26 ou du 27 juin ! Les activités présentes seront :

Nosmoke : la voiture de plage 100% électrique Initiation gratuite toute la journée

Vélo Peï : le vélo à 10 pédaliers ! Initiation gratuite toute la journée

Cap à l’eau – massage Janzu (massage dans l’eau) Démonstrations gratuites de massage Janzu l’après-midi , dans la piscine de l’hôtel

Air Jump Réunion – saut à l’élastique Uniquement l’après-midi, à partir de 13h30

10% de remise sur tout achat fait ce jour

Aérozen – Ulm 10% de remise sur tout achat fait ce jour

Otenthike – réseau de guide locaux composé de guides touristiques, de guides conférenciers et d’accompagnateurs en montagne Tarif remisé sur les réservations faites ce 26 juin.

50€ au lieu de 55€ pour les randonnées à date fixe (tous les jours)

119€ au lieu de 139€ pour les excursions (mini-bus) à date fixe (tous les jours)

Félix ULM Survol de l’ile en ULM

Ricaric Visite du tunnel de lave du Bassin bleu

canyonning, spéléologie …

VTC Adventure location d’un pick up.

Des artisans péi seront également présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire :

Créametiss Création de bijoux mixant, matières naturelles végétales et animales de la zone Océan Indien

Le Tabou Création de bijoux en écaille et laque de tortue

Discutez – Testez – Approuvez – Réservez !

Rendez-vous lundi 26 juin à l’Hermitage.

+ d’infos sur le site de l’Office de Tourisme de l’Ouest : www.ouest-lareunion.com







