A la Une . L'Odyssée de Croupette dans l'océan Indien

Kélonia fait le point sur les voyages entrepris par la tortue imbriquée Croupette depuis son départ du centre de soins basé à Saint-Leu. Voici le communiqué : Par NP - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 09:32

Presque 2 mois après avoir été relâchée par le Centre de soins de Kelonia, la tortue imbriquée Croupette a quitté les côtes malgaches pour prendre une direction plein Est en direction de Tromelin.

Ce comportement aurait pu être lié au passage du cyclone. La tortue verte femelle Emma suivie à La Réunion, s'était - en pleine saison de reproduction - éloignée des côtes lors du passage d'un cyclone avant de revenir une fois le cyclone passé. Certainement pour éviter les eaux turbines et agitées qui accompagnent le passage des cyclones.



Mais une fois le cyclone passé, Croupette garde son cap plein Est.



Peut-être que Croupette - qui a passé plusieurs années en captivité - se comporte comme Tactyle. Une fois relâchée, cette tortue verte mâle qui avait grandi à Kélonia, a exploré son environnement jusqu’à Maurice et le Sud-Est de Madagascar pendant 3 mois, avant de revenir à La Réunion.

S'il n’est pas facile de comprendre les motivations des tortues durant leur migration océanique, les suivis Argos montre leur incroyable capacité de navigation, et que l’océan est leur domaine. Elles y parcourent des milliers de kilomètres à la recherche des habitats favorables sur lesquels elles pourront rester plusieurs années entre les migrations de reproduction.