Société L'Océan Dream, de l'ONG japonaise Peace Boat, est à La Réunion

"la paix, les droits de l'homme, le développement durable et le respect de l'environnement".



Peace Boat exerce ses principales activités via un navire à passagers qui parcourt le monde. Ce n'est pas la première fois qu'un paquebot de cette organisation fait escale sur notre île. C'était notamment le cas en décembre 2016



"Guidés par les objectifs de développement durable des Nations Unies, les activités de Peace Boat à bord et dans les ports responsabilisent les participants, renforcent les capacités locales en matière de durabilité et renforcent la coopération interpersonnelle au-delà des frontières", indique l'ONG sur sa page Facebook.



"Les voyages associent tourisme durable, apprentissage tout au long de la vie et activités amicales à des programmes éducatifs, des projets de coopération et des activités de plaidoyer financées par des frais de participation au voyage".



Pour accueillir les 1411 passagers de nationalité japonaise, mais aussi les 2394 du Costa Victoria - à La Réunion de mercredi midi à jeudi soir - un important dispositif est mis en place.



Sont déployés 14 intervenants de la fédération réunionnaise de tourisme, un intervenant de la Maison du Tourisme du Sud Sauvage, deux de l'OTI ouest, deux de l'IRT, un de la mairie de Saint-Paul et trois de Greeters. 12 bus et quatre transports de personnes à mobilité réduite sont mis à disposition, en plus des taxis et locations de voitures.



L'Ocean Dream reprendra le large en fin de journée, à 18 heures, direction Madagascar. Un navire pas comme les autres a accosté au Port ce mercredi, tôt dans la matinée. Il s'agit de l'Ocean Dream, bateau de l'ONG japonaise Peace Boat, qui promeutPeace Boat exerce ses principales activités via un navire à passagers qui parcourt le monde."Guidés par les objectifs de développement durable des Nations Unies, les activités de Peace Boat à bord et dans les ports responsabilisent les participants, renforcent les capacités locales en matière de durabilité et renforcent la coopération interpersonnelle au-delà des frontières", indique l'ONG sur sa page Facebook."Les voyages associent tourisme durable, apprentissage tout au long de la vie et activités amicales à des programmes éducatifs, des projets de coopération et des activités de plaidoyer financées par des frais de participation au voyage".Pour accueillir les 1411 passagers de nationalité japonaise, mais aussi les 2394 du Costa Victoria - à La Réunion de mercredi midi à jeudi soir - un important dispositif est mis en place.Sont déployés 14 intervenants de la fédération réunionnaise de tourisme, un intervenant de la Maison du Tourisme du Sud Sauvage, deux de l'OTI ouest, deux de l'IRT, un de la mairie de Saint-Paul et trois de Greeters. 12 bus et quatre transports de personnes à mobilité réduite sont mis à disposition, en plus des taxis et locations de voitures.L'Ocean Dream reprendra le large en fin de journée, à 18 heures, direction Madagascar. N.P Lu 452 fois





Dans la même rubrique : < > UNEF: Il est l'heure de faire les demandes de bourse et de logement Digue NRL: "Le CNPN ne retient que les points négatifs"