L'OTI fête le nouvel an chinois par une journée d'immersion culturelle

L'Office de Tourisme de l'Ouest propose de célébrer l'année du chien et de rencontrer les "compères chinois" accompagnés de Clovis, l'éclaireur de l'Ouest, le samedi 24 février avec le Zarlor Nouvel An Chinois.



Les participants seront plongés pendant 8h dans l'ambiance chinoise de La Réunion.



La journée débutera par un retour dans le passé avec l'histoire des 500 premiers engagés chinois, arrivés à La Réunion en 1844, qui sera à découvrir au Lazaret de La Possession.



Puis l'éclaireur de l'Ouest - chasseur de Zarlor ! - Clovis, les emmènera à Saint-Paul dans les cavernes d'Ali Baba péi, chères à son coeur, qui sont en passe malheureusement de disparaitre, sous la pression de la consommation moderne : les "Boutik Sinoi". Ces improbables boutiques renferment de multiples objets rescapés du temps lontan, des petits Zarlor réunionnais !



Les participants assisteront ensuite à la traditionnelle danse du lion, dans le centre-ville de Saint-Paul. Le lion s'arrête et fait son show devant chaque boutique afin de célébrer les ancêtres et apporter la chance et la prospérité au commerce.



Puis un déjeuner typique chinois sera servi pour terminer en beauté avec les différents spectacles, proposés par l'école franco-chinoise et la mairie de Saint-Paul, sur le débarcadère.



Les trajets entre La Possession et Saint-Paul se feront en bus.



Tarifs pour la journée : 48€ adulte / 31€ enfant de 4 à 11 ans / 14€ enfant de 1 à 3 ans.



Pour plus d'informations et pour réserver : 0810 797 797 - www.ouest-lareunion.com