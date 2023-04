L'OTI Sud titulaire de la marque QUALITÉ TOURISME™

Les Offices de Tourisme évoluent dans un contexte reposant sur les capacités des équipes à s’adapter aux changements permanents et à la volonté des élus et des acteurs économiques de progresser vers une destination de qualité. Depuis 2014, la démarche qualité qui comprend l’obtention de la marque QUALITÉ TOURISME™ a été impulsée par la Fédération des Offices de Tourisme sur l’ensemble des Offices de Tourisme Intercommunaux de La Réunion. Cette démarche volontaire valorise un tourisme plus responsable et de qualité.



L’Office de Tourisme Intercommunal du Sud, né en 2020, est le dernier né des OTI de La Réunion et regroupe les offices de tourisme des communes du territoire de la CASUD: Tampon, Entre Deux, Saint Philippe et Saint Joseph.



Dès sa création, il a souhaité s'inscrire dans cette démarche promouvant la qualité de ses services envers ses clientèles et le progrès permanent dans l’organisation de sa structure.



Pour obtenir la marque QUALITE TOURISME™, l'Office de Tourisme Intercommunal du Sud a dû se soumettre à un processus étendu et rigoureux comprenant un peu plus de 200 critères autour des thématiques essentiellement liés aux services d’accueil et d’information, de promotion et communication, d’accompagnement des prestataires touristiques, de développement durable, de management des équipes et d’écoute clients…



A travers ses engagements, l’Office de Tourisme Intercommunal du Sud garantit :



- un accueil créolisé adapté aux besoins et à la provenance des clients

- une information qualifiée, claire et précise au travers d’un temps d’échange avec une équipe professionnelle passionnée par son territoire

- la garantie de vivre des expériences exaltantes autour de l’art de vivre créole dans des lieux confortables et authentiques

- une prise en compte des avis et un traitement des réclamations de ses clients dans une logique d’amélioration continue des services et des prestations

- un accompagnement des prestataires touristiques basé sur la professionnalisation et le développement des compétences



C’est le 09 décembre dernier que la commission de la DGE Réunion a validé l'obtention de la marque QUALITE TOURISME™ pour une durée de 5 ans pour la SPL Office de Tourisme Intercommunal du Sud concrétisant un objectif ambitieux compte tenu de la jeunesse de la structure (2ans et demi depuis sa constitution).



Une belle reconnaissance de l’engagement des équipes à satisfaire ses clients en proposant des services et des expériences de qualité qui est mis en valeur lors de cette 1ère édition de la semaine des métiers du tourisme.