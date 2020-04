L’OTI Ouest accompagne les professionnels via le numérique

Professionnels, à quoi cela peut vous servir ?

Créer votre site Internet

Gérer votre référencement

Gérer votre page pro Facebook

Créer une relation durable et efficace avec vos clients via les mails

La relation client : newsletter

Soigner votre e-reputation

Google My business

Créer des contenus visuels

Le mobile au quotidien

Swikly : acomptes et cautions en un clic

Instagram

Pour + d’infos, contactez Christopher via cette adresse email : ant@ouest-lareunion.com



Depuis ce 30 mars et pendant toute la période du confinement, l’ Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest (OTI) propose aux prestataires touristiques (hébergements, loisirs, restaurants, …) du territoire un accompagnement gratuit.Concrètement, il s’agit d’un accompagnement numérique adapté (diagnostics, ateliers, …) en visioconférence.Vous êtes prestataires touristiques de l’Ouest ? Restez connectés, l’ OTI Ouest vous informe par mailing, phoning et via les réseaux sociaux.Christopher, l’animateur numérique du territoire, vous accompagne pour vous permettre de mettre au profit ce temps libre. Vous pourrez ainsi perfectionner vos pratiques dans le domaine du numérique et être encore plus aguerris sur la toile, à la sortie de la crise.Différentes thématiques pourront ainsi être traitées :