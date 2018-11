<<< RETOUR CINOR

L'OTI Nord au Salon du terroir et de la ferme en ville 2018 CINOR A l'occasion du Salon du terroir 2018 et de la ferme en ville, premier du nom, prévu du 23 au 25 novembre 2018 au Parc des Expositions de Saint-Denis, l'Office de Tourisme intercommunal du Nord de La Réunion présentera animations diverses, jeux concours et offres promotionnelles sur des randonnées accompagnées et des visites thématiques.

Au sein de leur office mobile, deux experts de "Destination OTI Nord" se mobiliseront pour présenter aux visiteurs infos et produits phares du moment, avec réservations au cas où...

Ils animeront également chaque jour en deux séquences, 11h et 16h, un «quizz» questions/réponses sur le Beau Pays avec en prime des goodies remis aux gagnants.



S' agissant des produits les plus prisés de l'office de tourisme de la CINOR, on peut en citer quelques uns.

Notamment la visite de la ferme spiruline péï à Sainte-Marie (6 décembre), la sortie vélo/apéro à Sainte-Suzanne (8 décembre), la rando du Pic Adam (9 décembre) avec riz chauffé et repas créole à la Case de l'Oncle Tom et la rando découverte à thème historique à l'Ilet Guillaume (22 décembre).



Toutes ces randonnées accompagnées et ces visites thématiques bénéficieront d'offres promotionnelles de l'OTI Nord à l'occasion à l'occasion du Salon du terroir 2018 et de la ferme en ville.





Produits du terroir, produits lontan et bio Pour rappel, ce premier Salon du terroir 2018 et de la ferme en ville, vise à la mise en exergue de produits qui font la réputation de nos terroirs et de notre notre artisanat: viande de beuf péi, fromages et produits laitiers, crème de lentilles sucrée et salée, épicerie fine, confiserie, pâtisserie, gâteaux lontan, gâteaux orientaux, cosmétiques divers, fruits et légûmes frais lontan, etc.



En somme, un éventail de délices et parfums originaux proposés par les exposants avec pour effets premiers d'éveiller les sens des visiteurs, en espérant les voir concocter des repas d’exception !



INFOS PRATIQUES

Horaires> vendredi 23 novembre, samedi 24 novembre, dimanche 25 novembre 2018, de 10h à 19h

Accès > Parc des Expositions, accès rue du Karting- et rue Gabriel De Kerveguen

Tarifs > Adulte : 5 €; 3 ans à 12 ans: 3€ et gratuit pour les - de 3 ans

Parking > : Gratuit

CINOR

Dans la même rubrique : < > Visite du lycée des Avirons CIVIS: Grand nettoyage dans le quartier de la Ravine des Cabris