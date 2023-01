Société L’ONF ouvre la vente de licences pour la chasse aux tangues 2023

L’ONF et la Fédération départementale des chasseurs de La Réunion annoncent que la période pour la chasse aux tangues se fera du 15 février au 15 avril. Les chasseurs sont appelés à acheter leur licence. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 9 Janvier 2023 à 10:31

L’ONF Réunion et la Fédération départementale des chasseurs de La Réunion ont le plaisir de vous annoncer que la chasse au Tangue 2023 sera ouverte du mercredi 15 février au samedi 15 avril.



La vente des licences se déroulera dans les locaux de l'ONF sur les sites de :



Bureaux ONF de Bourg-Murat :

De mardi 31 janvier au mardi 14 février 2023

Uniquement les mardi et jeudi de 6h00 à 11h00.



Bureau de la direction régionale de l’ONF à St Denis (Domaine de La Providence) :

De mardi 31 janvier au mardi 14 février 2023

Uniquement les lundi, mardi et mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00



Le prix d'une licence pour un lot vendu à l’unité est de 60€.

L’ONF propose un prix forfaitaire de 150€ pour avoir l’autorisation de chasser sur les 13 lots ouverts.



13 Lots sont ouverts, pour une surface totale de 25535 ha :

· Bébour-Grand Étang

· Bélouve

· Cilaos

· Entre-deux

· Grand Brûlé (Volcan)

· Hauts sous le Vent

· Les Makes

· Piton de l’eau

· Plaine des Palmistes

· Rivière des Remparts

· Rivière Langevin

· Le Brûlé (Hauts de St Denis)

· Salazie



Les paiements se font par chèques de préférence ou en espèces. Pour des raisons comptables, les chasseurs sont priés de faire l’appoint (monnaie juste) lors de leur venue.



